В Киеве к 13 годам тюрьмы приговорили полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, который попал в плен к боевикам "ДНР", по делу о госизмене.

Об этом в среду, 8 апреля, рассказала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Сообщается, что Шевченковский районный суд столицы признал Безъязыкова виновным по статье о "создании террористической группировки". По версии следствия, военнослужащий вступил в состав российской разведки пока был в плену на территории неподкотрольного Киеву Донецка в августе 2014 года. После обмена между Украиной и "ДНР" Безъязыков был освобожден из заключения на Донбассе в 2016 году.

Стоит отметить, что суд над полковником продолжался с 2017 года. В ходе процесса сторона обвинения утверждала, что Безъязыков собирал информацию о передвижениях украинских вооруженных сил, а также допрашивал пленных соотечественников.

Военного также признали виновным по статье о "создании террористической группировки". Суд над ним продолжался с августа 2017 года. В суде доказано, что он собирал развединформацию о передвижениях сил и средств украинских военных, принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб госбезопасности Украины.

Напомним, что в декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело И.Безъязыкова по существу 18 августа 2017 года.

Безъязыков является кадровым офицером Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. По словам жены полковника Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014 года и не совершал тех преступленийй, за которые его приговорили к сроку. 5 июля 2016 года Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

Скриншот: Офис Генерального прокурора в Фейсбук

Сам полковник Безъязыков своей вины в государственной измене не признает.

Ранее мы писали, что Шевченковский райсуд Киева приобщил расшифрованные телефонные разговоры в качестве доказательства к делу о госизмене Безъязыкова.