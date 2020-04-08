В Киеве в связи с карантином не планируют отменять гидравлические испытания, их начнут проводить уже с четверга, 9 апреля. Горячую воду будут отключать по районам.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 апреля сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, видео опубликовано в Facebook.

"Хочу сразу сказать, что гидравлические испытания - это не наше желание, не наша прихоть... Это обязательное условие для подготовки к большим и серьезным нагрузкам во время отопительного сезона. Скажу сразу, что мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания, начинаем тестировать то оборудование, которое сегодня есть в наличии Киевтеплоэнерго и других компаний", - сказал Петр Пантелеев.

Впрочем, по его словам, подходы к проведению гидравлических испытаний, действительно, нужно менять - чтобы людям отключали воду на максимально короткий срок. Заместитель председателя КГГА сообщил, что по этому поводу планируется обращение в Кабмин о внесении изменений в профильное законодательство.

Видео: Facebook/ Київська міська державна адміністрація - КМДА. О гидравлических испытаниях - с 04:00

Напомним, в Киеве отопительный сезон в 2020 году завершился на 10 дней раньше обычного срока, чтобы жители столицы сэкономили.