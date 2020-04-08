Сейчас рано говорить о смягчении карантинных мер в Украине. Фактором риска станут Пасхальные праздники, на которые люди будут собираться, невзирая на запреты. Кроме того, немало украинцев возвращается домой в этот период.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

К такому согласованному выводу пришли в среду на совещании по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - отметил Зеленский.

Отметим, что вчера некоторые СМИ сообщали о том, что с 14 апреля может начаться смягчение карантинного режима в Украине. Уже сегодня стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал эту информацию фейком. Он сказал, что, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

Ранее "Страна" писала, что Ляшко допустил ослабление карантинных мер в Украине уже через две недели.