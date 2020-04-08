В Беларуси коронавирус выявлен уже у более, чем тысячи человек
В Беларуси число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 1000 человек. Как заявляют в Минздраве республики, для борьбы с эпидемией задействовано 25 тысяч медиков и благодаря их работе удается контролировать распространение инфекции. В больницах для пациентов с коронавирусом предусмотрено более семи тысяч мест, передает "Спутник. Беларусь".
"На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов", - сообщили в Минздраве.
Выздоровели 77 человек, скончались 13 человек, но за последние сутки новых смертей нет. Таким образом, суммарное число инфицированных коронавирусом в Беларуси достигло 1066. За сутки количество зараженных выросло на 205 человек. В 13 лабораториях страны проведено около 46 тысяч тестов на COVID-19.
Также Минздрав Беларуси приводит статистику зараженных коронавирусом по регионам:
- Минск - 651 случаев (на лечении находится 601 человек)
- Витебская область - 235 случаев (в больницах остаются 200 человек)
- Минская область - 108 случаев
- Могилевская область - 25 случаев ( но по данным облздрава - 30)
- Гомельская область - 33 случая
- Гродненская область - 11 случаев
- Брестская область - 3 случая
Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко изъявил желание лично лечить больных коронавирусом беларусов.
Также мы сообщали, что Лукашенко резко отреагировал на идею ввести карантин в Беларуси.