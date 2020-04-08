Пандемия коронавируса рано или поздно закончится и богатые начнут лихорадочно снимать стресс и сорить деньгами. Им нужна будет информация о шикарных местах на планете для релакса, и дальновидные сервисы уже работают над этим.

Портал HushHush (переводится как "Тише-тише" - Ред.) объявил о наборе трэвел-персонала, в задачи которого войдет инспекция и тестирование роскошных мест отдыха.

Условия для претендентов просто сказочные. За неделю проживания и инспекцию кандидатам обещают 2000 фунтов в неделю. Обследовать нужно будет не только саму виллу на предмет условий, дизайна, комфорта и всяких фишечек, но и близлежащие окрестности. А после, в течение 5 дней, предоставить максимально информативный письменный отчет, который не должен превышать 800 слов.

Работодатели заявили о некоторых объектах для ревизии. Это роскошный замок на Французской Ривьере, вилла в Испании с 25 спальнями, дом на берегу океана в эксклюзивном клубе Ocean Reef во Флориде и особняк площадью 14 000 кв. футов в районе Сан-Франциско на Пасифик-Хайтс.

"Мы ищем от пяти до десяти человек для тестирования недвижимости. Каждый из них должен будет посещать около 10 или 15 объектов в год. У претендента на вакансии не должно быть судимостей", - уточнили на портале.

Кроме этого, от претендентов требуется действительный загранпаспорт и желание работать быстро и аккуратно. Также они должны продемонстрировать надежность, острый взгляд на детали и хорошие навыки письма. Разумеется, на английском.

Ранее "Страна" сообщала, что в "черный понедельник" коронавирус лишил самых богатых людей мира $38 млрд.

Так же мы рассказывали, журнал Forbes назвал десятку самых богатых людей мира.