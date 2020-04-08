После публичной критики Владимира Зеленского в адрес мэра Запорожья Владимира Буряка, который не остановил общественный транспорт в городе на время карантина, президент с городским головой не связывался и никакие вопросы с ним не обсуждал.

Об этом "Стране" сообщил Владимир Буряк.

"Транспорт в городе Запорожье работает в соответствии с постановлением Кабмина. А то, что президент выдумал, что ему там кто-то написал, я имею в виду, СБУшники - это на их совести. Я не знаю, чьи это проделки... Жизнь покажет, кто прав, кто виноват. А Зеленский со мной и не связывался, и на селекторе президента у нас не было разговора, хотя я присутствовал", - сказал Буряк.

Напомним, что мэр Запорожья Владимир Буряк отказался останавливать работу общественного транспорт.

После этого в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД отреагировали на нарушение мэром Запорожья Владимиром Буряком установленных Кабинетом Министров ограничительных мер.