Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что Зеленский с ним не связывался. Фото: Facebook/ Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

После публичной критики Владимира Зеленского в адрес мэра Запорожья Владимира Буряка, который не остановил общественный транспорт в городе на время карантина, президент с городским головой не связывался и никакие вопросы с ним не обсуждал. 

Об этом "Стране" сообщил Владимир Буряк. 

"Транспорт в городе Запорожье работает в соответствии с постановлением Кабмина. А то, что президент выдумал, что ему там кто-то написал, я имею в виду, СБУшники - это на их совести. Я не знаю, чьи это проделки... Жизнь покажет, кто прав, кто виноват. А Зеленский со мной и не связывался, и на селекторе президента у нас не было разговора, хотя я присутствовал", - сказал Буряк. 

Напомним, что мэр Запорожья Владимир Буряк отказался останавливать работу общественного транспорт.

После этого в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД отреагировали на нарушение мэром Запорожья Владимиром Буряком установленных Кабинетом Министров ограничительных мер.

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