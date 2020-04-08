Спустя 76 дней после начала режима жесткой изоляции в связи с активным распространением коронавируса, китайский Ухань празднует открытие границ. Мы собрали фотографии города, оживающего после тяжелой борьбы с эпидемией Covid-19.

Врачи Уханя. Фото: Синьхуа

Китайцы, застрявшие в Ухане, снова могут свободно передвигаться по Китаю. Фото: Синьхуа

После карантина из Уханя выезжает достаточно много людей. Фото: Синьхуа

Жители Уханя проходят паспортный контроль на вокзале. Фото: Синьхуа

Китайцы разъезжаются из Уханя. Фото: Синьхуа

Сообщается, что китайские правоохранители убрали заградительные кордоны, а здания снова осветились иллюминацией. Возобновилась работа поездов и общественного транспорта, также снова открывается авиасообщение - в ближайшие дни вылетит более 200 рейсов.

По случаю окончания карантина китайские власти опубликовали праздничное видео в Twitter.

After 76 days, wuhan unblocked pic.twitter.com/1jWhqXKxEH — Jimmy yangforever (@JYangforever) April 8, 2020

Напомним, что ранее в Ухане в январе были приняты экстренные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе, где проживают более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение городского транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.

Ранее мы писали, что в провинции Хубэй, где расположен Ухань, за предыдущие сутки впервые с января этого года не было ни единого нового случая заражения коронавирусом и ни одного летального исхода от болезни.