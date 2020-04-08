С начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли. Если так пойдет и дальше - то до конца года сгорит вся Украина. Поэтому пожарные призывают не жечь сухой травы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна".

Так, вечером 6 апреля на в Сумской области горело 20 га сухой травы. Возгорание могло перекинуться на жилой сектор. Пожарные почти 8 часов боролись с пламенем: в 21:30 пожар был локализован, в 05:00 7 апреля - ликвидирован.

Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение сильного пожара, который вспыхнул 4 апреля. К ликвидации бедствия привлечены десятки единиц техники и около полутора сотен спасателей. Причиной пожара стал поджег травы, но спасателям не удается ликвидировать возгорание из-за сильного ветра.

Также мы рассказывали, что под Львовом десятки спасателей пытаются потушить Новояворовскую свалку.