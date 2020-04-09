С 28.02.2020 реализована возможность заказать карту "Зелена" от А-Банка через мобильное приложение АБанк24. Теперь получить карту с лимитом до 200 000 грн еще проще.

Как получить карту "Зелена"?

Установите официальное приложение с Google Play или App Store, загрузив его на свой телефон.

Введите номер телефона.

Сфотографируйте своим гаджетом паспорт и ИНН.

Внесите данные о Вашей работе.

Получите карту.

Активируйте ее в приложении АБанк24.

Чтобы поддержать самоизоляцию населения, А-Банк запустил доставку карт по адресу. Сегодня доставка работает в пилотном режиме в таких городах как: Днепр, Одесса, Киев, Харьков, Полтава, Херсон, Запорожье. Уже на следующий день после заказа карты сотрудники А-Банка доставят вам карту "Зелена". До конца апреля банк планирует запустить доставку во всех областных центрах.



Уже 400 000 клиентов пользуются картой "Зелена" и получают все преимущества:

кредитный лимит до 200 000 грн;

никаких процентов до 62 дней

кэшбэк до 20%;

простое пополнение карты;

онлайн-банкинг АБанк24;

электронные кошельки Apple Pay и Google Pay;

начисление процентов на остаток личных средств.

Получите карту "Зелена" от А-Банка со всеми ее преимуществами не выходя из дома, и проводите все необходимые платежи через приложение АБанк24. Берегите себя!