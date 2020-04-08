Киевская городская государственная администрация планировала закупить 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн, не проводя тендер, - в рамках борьбы с коронавирусом. Но такое оборудование не входит в перечень товаров для противодействия Covid-19, поэтому договор расторгли.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба системы Prozorro.

Камеры хотели купить в рамках борьбы с коронавирусом. А в соответствии с постановлением Кабмина №248, закупки товаров для противодействия Covid-19 можно проводить без тендеров и за один день. Правда, камеры в перечень не входят. На что и обратила внимание Государственная аудиторская служба.

В результате договор на покупку камер разорвали. Оплаты по нему не производились, поэтому бюджетные средства удалось сохранить.

"...Благодаря обязанности выкладывать все договоры в системе Prozorro и общественность, и контролирующие органы могут видеть все детали антикоронавирусных закупок. И заодно предотвращать ситуации, когда под видом борьбы с Covid-19 покупают не то. Тем более, когда потребность в средствах индивидуальной защиты и оборудовании в украинских больницах до сих пор является очень актуальной, а 65 млн грн - это 7% от всех расходов Украины на закупки против Covid-19 за две недели", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Prozorro

Напомним, в разгар карантина Офис генпрокурора решил закупить 37 тысяч рулонов туалетной бумаги.