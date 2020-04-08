Украинцы начали получать новые платежки за март. Это, по - сути, последний месяц отопительного сезона и больших квитанций за тепло.

Во многих городах страны отопление выключили раньше обычного — в первых числах апреля (вместо 15 апреля). Скажем, в Киеве подачу тепла в квартиры прекратили с 5 апреля, а в бюджетные организации, школы и детсады еще раньше.

Местные власти поясняют: отключают отопление раньше обычного, чтобы люди сэкономили на платежках за апрель. Но украинцам нужно еще рассчитаться за март, а с этим могут быть проблемы.

Коммунальщики дали скидку людям. Но не все и мало

"Страна" уже писала, что в марте цены на газ продолжают падать. На март Кабмин установил цену газа для населения на уровне 3,4 тысяч гривен за тысячу кубов (без НДС и наценки на транспортировку и распределение). Это на 14% дешевле, чем в феврале. С учетом налога и транспорта украинцы получат газ примерно по 4,5-5 гривен за куб.

Так как газ в структуре себестоимости отопления и горячей воды занимает до 80%, это должно отразится и на платежках.

Но, как и в прошлые месяцы, скидки на коммуналку предоставляют не во всех городах. В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что в столице скидка на отопление за март составит 32%, а на горячую воду — 29%.

"Среднее начисление за март на 20% ниже, чем в феврале: 1050 гривен против 1272 гривен", — отметил директор подразделения "Энергосбыт" "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

За отопительный сезон киевляне сэкономили за счет перерасчетов за отопление и горячую воду порядка 1,6 млрд гривен, а каждая среднестатистическая квартира — порядка 1,5 тысяч гривен. В Харькове скидка на отопление за март — 26,1%, на горячую воду — порядка 26%.

Впрочем, к примеру, в "Полтаватеплоэнерго" мартовские платежки начислены по стандартным действующим тарифам и никаких скидок в них нет. Точно также поступили в Николаеве.

"То есть, тарифы остались прежними, а делать скидки или нет — решают на местах. Точно также - по своему усмотрению - определяют и размер скидок. Соответствуют ли они реальному снижению цен на газ — большой вопрос", — отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По его словам, тарифы продолжают оставаться для коммунальщиков выгодными и они зарабатывают намного больше обычного.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что за счет снижения цены на газ и теплой зимы уменьшили затраты на закупку газа: в прошлом сезоне на эти цели было потрачено 8,7 млрд гривен (на 1,2 млрд кубов газа), в этом — 5,5 млрд гривен (порядка 1 млрд кубов). То есть, на газ предприятие потратило меньше на 3,2 млрд гривен. А киевляне за счет скидок на газ сэкономили за нынешний отопительный сезон 1,6 млрд гривен, то есть, вдвое меньше, чем коммунальщики. Итого последние получили чистого профита в 1,6 млрд.

Долговое цунами

Однако сами коммунальщики заявляют, что у них не все так хорошо, а наоборот - все плохо: люди на карантине перестали платить по счетам.

Некоторые теплокоммунэнерго уже перевели сотрудников на неполную рабочую неделю. Скажем, в "Полтаватеплоэнерго" люди работают три дня в неделю. "Платежи с 17 марта просели на 17,8%, это около 20 млн гривен", — рассказали "Стране" в "Полтаватеплоэнерго".

В Киеве, по данным Константина Лопатина, поступления платежей в марте, по сравнению с февралем, уменьшились на 15%, а это 255 млн гривен.

Долги за коммуналку растут как снежный ком по всей Украине и уже превысили 70 млрд гривен.

Главная причина — карантин. Многим украинцам попросту нечем платить.

Власти предусмотрели на период карантина несколько послаблений по коммуналке.

Во-первых, пообещали не насчитывать пеню и штрафы. Во-вторых, за долги не будут лишать субсидий (в мае их продлят тем, кто получал ранее, автоматически, без сверки по платежкам). В-третьих, отодвинули увеличение обязательного платежа с мая (с 1 мая должна была вступить норма об увеличении нормы трат на коммуналку в структуре доходов с 15% до 20%). Также Минсоцполитики объявило о повышении социальных нор потребления, за счет чего получатели субсидий смогут сэкономить примерно 300 гривен.

По сути это все не снимает с людей обязанности платить за коммунальные услуги.

"По-сути, это ничего. Никакого прощения долгов или хотя бы их части, как это было сделано в других странах, у нас нет. Людям все равно придется платить", — говорит Скубченко.

В одном из теплокоммунэнерго "Стране" рассказали, что отмена пени и штрафов — это вообще профанация. "Их и раньше массово не начисляли, так как нет механизма. Насчитывали только по решению суда отъявленным должникам", — говорят коммунальщики.

Конец "пищевой цепочки"

Но, по их словам, информацию о том, что за просроченную коммуналку не будут наказывать, многие потребители истолковали по своему.

"Люди звонят и говорят, что вот по телевизору сказали, что можно не платить. Поэтому даже те, кто не потерял доходы из-за карантина, перестали платить или платят меньше. Долги стремительно накапливаются, нам уже нечем платить зарплаты своим людям. Непонятно, как готовиться к следующему отопительному сезону, за какие деньги проводить ремонты сетей. В апреле с платежами будет еще хуже. У людей денег практически не осталось. То есть, даже если закончится карантин, им сначала нужно заработать хоть что-то. И то, не факт, что сразу нам понесут. Мы находимся в самом конце "пищевой цепочки" — люди сначала купят продукты и лекарства, закроют все свои потребности, а потом вспомнят о коммуналке. Тем более, что отопительный сезон уже закончился", — рассказал нам представитель одного из региональных теплокоммунаэнерго.

По его словам, такая ситуация грозит тем, что многие коммунальщики попросту не смогут предоставлять услуги.

"До начала карантина процент неплатежей за коммунальные услуги колебался на уровне 10% в зависимости от услуги, который еще был терпимым для коммунальщиков. Но уже за март в Киеве этот показатель превысил 20%. В некоторых регионах ситуация еще хуже - не платят 30% и больше. Для большинства коммунальных предприятий в Киеве такая ситуация с платежами в марте еще не критична, но вот региональные коммунальщики заявляют, что уже в апреле, при таком уровне платежей, они не смогут обойтись без помощи государства, и если поддержки не будет, они вынуждены будут остановить оказывать услуги, в первую очередь это касается обслуживания жилого фонда. В последующем, если и в апреле продолжится такая же тенденция платежами, это может привести к разбалансировке и так шаткой системы ЖКХ. Коммунальные службы будут генерировать убытки, а потребители продолжат накапливать долги. В первую очередь пострадают частные небольшие ЖЭКи, которые не смогут оказывать услуги по обслуживанию жилого фонда и которые будут бросать дома, фактически оставляя потребителей без услуг", — считает глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства и экологии Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Пенсионерам заплатить помогут почтальоны

Пока правительство не особо реагирует на эту проблему.

Единственное, что на сегодняшнем заседании Кабмин планирует принять решение, которое позволит пенсионерам оплачивать коммуналку через почтальонов, которые разносят им пенсию или по звонку в банк. Также планируется усовершенствовать оплату коммунальных услуг онлайн.

Но, чтобы платить онлайн или через почтальонов, все равно нужны деньги. А у многих украинцев их уже не осталось даже на еду и лекарства.

Впрочем, Скубченко считает, что коммунальщики сгущают краски. И пытаются использовать тему с платежами, чтобы пролоббировать повышение тарифов на следующий сезон. Всеукраинская энергетическая ассамблея (структура, которая считается близкой к собственнику ДТЭК Ринату Ахметову) уже направила письмо в Кабмин с просьбой рассмотреть возможность проиндексировать тарифы на электроэнергию для населения, так как из-за больших неплатежей производители электроэнергии несут убытки.

Но, как видим, у коммунальщиков из-за падения цен на газ образовался очень солидный запас прочности. И о повышении тарифов в такой ситуации точно не может идти речь.