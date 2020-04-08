Министерство образования и науки Украины допустило ошибку в названии видео Веукраинской школы онлайн в превью на YouTube. Так, в названии ролика пропущена одна н в удвоенном согласном.

Видео с ошибкой появилось на официальном YouTube-канале Министерства.

Видео: YouTube/MON UKRAINE

Название ролика с уроком математики для пятого класса: "Віднімання десяткових дробів. Розв’язування задач та рівнянь". В подписи видео ошибки нет, однако в списке картинок-превью, которые видит зритель сервиса перед тем, как кликнуть на видео, пропущена одна "н" в слове "розв’язування".

Скриншот: YouTube/MON UKRAINE

Интересно, что это уже вторая ошибка в одном и том же видео по математике для пятого класса. "Страна" рассказывала, что в сети появились кадры того, как учитель неправильно пишет пример по математике. В в примере 30,2 минус 2,2, у учительницы почему-то получилось меньше, чем должно было - 18 вместо 28.

Напомним, что 6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах, для каждого класса определенный канал. Кроме того, видео будет доступно на youtube-канал МОН и сервисе MEGOGO.

Ранее "Страна" писала о том, кто на самом деле обучает украинских школьников на карантине.