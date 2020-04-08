Абсолютное большинство руководителей украинских медиа сетует на почти полную потерю рекламодателей. Это выяснилось в результате опроса Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). По данным исследования, 82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал - происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%)", - говорится в сообщении.

Также пятая часть СМИ (21%) сообщмла о возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи.

"Если власть не поддержит медиа, страдающих из-за кризиса, большинство неолигархических СМИ прекратят существование уже в мае", - цитируется в посте главный редактор "Волынской газеты" Владимир Данилюк.

Также о критической ситуации с информированием населения прифронтовых территорий говорят руководители СМИ Донбасса.

"Мы работаем на линии разграничения, с 2014 году не оправились от кризиса, а теперь оказались на грани банкротства. Если условия станут более жесткими, то должны будем прекратить работу и впоследствии не вернем ни коллектив, ни читателя", - отмечает редатор газеты "Время" Станично-Луганского района Елена Пономарева.

По данным исследования НСЖУ, абсолютное большинство украинских СМИ, приспосабливаясь к условиям карантина, изменила свои редакционные реалии: только 6% коллективов продолжают работать в своих офисах. В 71% СМИ сотрудники работают и дистанционно, и в редакции, 23% медиа полностью перешли на удаленную работу.

Также в НСЖУ утверждают, сотрудников СМИ обеспечивают средствами защиты (масками, перчатками и антисептиками), а также редакции ограничили доступ посетителей в помещения, отменяют командировки журналистов или посещение ими массовых мероприятий.

В НСЖУ выразили солидарность с коллегами, которые продолжают работу при чрезвычайных обстоятельствах объявленного карантина, и подчернули необходимость внедрения властью действенных мер по поддержке украинских СМИ.

"Бросая силы на преодоление эпидемии коронавируса, чиновники должны трезво прогнозировать последствия кризиса для информационной безопасности страны. По примеру стран Европы стоит внедрять программы поддержки СМИ как источников достоверных общественно важных новостей. Следует вести диалог по выработке действенных и реалистичных механизмов поддержки локальных медиа. В конце концов, украинские политики, по примеру британских властей, должны признать журналистов "ключевыми работниками" в ходе борьбы с эпидемией", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В сообщении уточняется, что анкетирование руководителей СМИ проводилось НСЖУ в период с 27 марта по 6 апреля 2020 года. Участие в опросе приняли редакторы 66 медиа, преимущественно региональных. Из них 80% представляют печатные СМИ, 15% - ТРК и 5% - онлайн-медиа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии работу журналистов признали критически важной во время противостояния коронавирусу, НСЖУ ставит это в пример Украине.

Также мы сообщали, что с начала года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины.