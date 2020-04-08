В Украине количество больных Covid-19 в критическом состоянии за прошедшие сутки увеличилось на 3 пациента. Таким образом число "тяжелых" случаев достигло 33.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщил замминистр здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Чиновник отметил, что на данный момент с коронавирусом в учреждениях здравоохранения находятся 757 человек, из них 37 детей. В критическом состоянии, то есть тех, кто нуждается в интенсивной терапии, 33 человек. При этом на амбулаторном лечении находятся 824 человека.

Ляшко также отметил, что из 206 новых случаев коронавируса в стране - 20 случаев среди детей. Также за сутки коронавирус был обнаружен и среди медработников.

Санврач добавил, что в учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 66 человек, из них 3 ребенка. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы 3 человека.

Замминистра также рассказал, что за минувшие сутки умерли 7 человек: в Ивано-Франковской области - 4 (Возраст умерших: 71, 82, 72, 69), два человека 51 и 58 лет и 35-летний мужчина из Киева.

Напомним, что вчера Минздрав сообщал о 30 зараженных коронавирусом пациентах, которые находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее мы писали, что по последним данным Минздрава в Украине зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.