11 апреля на православном календаре Лазарева суббота, которую отмечают перед Вербным воскресеньем. Она напоминает о событиях жизни Иисуса Христа в последнюю неделю перед распятием и воскрешением. Праздник установлен в честь воскрешения Христом праведного Лазаря.

По преданию Лазарь жил в Вифании (пригород Иерусалима) и Иисус часто навещал его семью. Но за несколько дней до его прихода в Иерусалим Лазарь умер после болезни и его тело оставили в погребальной пещере.

Придя Иисус стал молиться и просить воскресить Лазаря и тот вышел из пещеры. Увидевшие это уверовали, что Христос - Мессия, победивший смерть. Когда он въезжал в Иерусалим - его приветствовали, как царя.

Картина "Воскрешение Лазаря" Генри Оссава Таннер

После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет. После гонений он перебрался и окончил свою жизнь на Кипре. В городе Ларнака, на гробнице святого, построили храм в его честь. Каждый ход туда съезжаются паломники со всего мира.

Обычно в этот день было принято посещать службы в церкви, причащаться. В Лазареву субботу молятся об исцелении. Также в этот день заготавливали веточки вербы, которую освящали в Вербное воскресенье.

Пост продолжается, но для тех, кто его придерживается в этот день были небольшие послабления в виде блюд из икры рыбы и церковного вина - кагора. Хозяйки пекли сладкое печенье - "лазарчики".

Лазарева суббота предшествовала Страстной неделе. В этом году она начинается с 13 апреля.