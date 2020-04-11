11 апреля на православном календаре Лазарева суббота, которую отмечают перед Вербным воскресеньем. Она напоминает о событиях жизни Иисуса Христа в последнюю неделю перед распятием и воскрешением. Праздник установлен в честь воскрешения Христом праведного Лазаря.
По преданию Лазарь жил в Вифании (пригород Иерусалима) и Иисус часто навещал его семью. Но за несколько дней до его прихода в Иерусалим Лазарь умер после болезни и его тело оставили в погребальной пещере.
Придя Иисус стал молиться и просить воскресить Лазаря и тот вышел из пещеры. Увидевшие это уверовали, что Христос - Мессия, победивший смерть. Когда он въезжал в Иерусалим - его приветствовали, как царя.
Картина "Воскрешение Лазаря" Генри Оссава Таннер
После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет. После гонений он перебрался и окончил свою жизнь на Кипре. В городе Ларнака, на гробнице святого, построили храм в его честь. Каждый ход туда съезжаются паломники со всего мира.
Обычно в этот день было принято посещать службы в церкви, причащаться. В Лазареву субботу молятся об исцелении. Также в этот день заготавливали веточки вербы, которую освящали в Вербное воскресенье.
Пост продолжается, но для тех, кто его придерживается в этот день были небольшие послабления в виде блюд из икры рыбы и церковного вина - кагора. Хозяйки пекли сладкое печенье - "лазарчики".
Лазарева суббота предшествовала Страстной неделе. В этом году она начинается с 13 апреля.