По состоянию на 8 апреля в Киеве число зафиксированных случаев коронавируса выросло до 294 человек, 15 из них выявили за последние 24 часа.

Об этом 8 апреля в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Число заболевших за сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице 294 подтвержденных случая Covid-19. Заболели 8 женщин возрастом от 20 до 67 лет, шестеро мужчин от 43 до 61 года. Один 16-летний молодой человек", - сказал Кличко.

По его словам, среди новых заболевших - трое медиков. Госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся дома под контролем медиков.

Кличко также сообщил, что большинство заболевших киевлян – молодые люди. 12 жителей столицы уже вылечились от коронавируса, умерли 5 пациентов с Covid-19.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с эпидемией коронавируса 8 апреля.