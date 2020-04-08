Национальный банк Украины предупредил граждан о том, что даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Об этом пресс-служба регулятора сообщила на своей странице в Facebook.

"Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - предупреждает НБУ.

Фото: Facebook/Національний банк України

Национальный банк предупреждает:

не отвечайте на такие сообщения;

не звоните по указанным номерам;

не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

не разглашайте но не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

Регулятор напомнил, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетов.

"В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщение, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

Ранее "Страна" писала, что несмотря на закрытые границы, мошенники продолжают "трудоустраивать" украинцев в страны Евросоюза.

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