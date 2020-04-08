6 апреля вечером, в Харькове жестоко избили двух крупных чинов областной полиции – руководителя управления угрозыска Евгения Драку и начальника отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергея Новикова.

"Страна" выяснила подробности происшествия.

По словам источников "Страны" в харьковской полиции, изначально конфликт начался после того, как полковник полиции Сергей Новиков попал в ДТП, выезжая из управления угрозыска на улице Пискуновской. "Новиков не пропустил проезжавшую машину и черканул ее. То есть он изначально нарушил ПДД. Пострадавшей машиной управляла девушка. После аварии Новиков начал "качать" - предъявляя девушке ее вину. Хотя она была не виновата в ДТП. Девушка позвонила своему молодому человеку, он подъехал с группой поддержки. А на помощь к Новикову подошел его коллега – полковник полиции, начальник управления уголовного розыска Евгений Драка.

Как выяснилось вскоре, "группа поддержки" девушки водителя состояла из "бойцов" харьковской гражданской организации "Мы харьковчане". "Эта организация была создана харьковским криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым по кличке "Князь". Это сейчас модная тема – у каждого криминального авторитета есть своя гражданская организация, которая позиционирует себя как патриотическая. В организацию входит много АТО-шников. В ходе конфликта полковники Драка и Новиков сразу предъявили активистам удостоверения и пообещали, что всех закроют. Но активистам их удостоверения были до @опы, и они завалили на землю обоих розыскников, и сильно их избили. Евгению Драке сломали челюсть ударом кастета, Новикова просто повалили и побили ногами" - рассказал "Стране" источник в харьковской полиции.

Еще одну версию происшествия рассказал "Стране" один из сотрудников уголовного розыска Харькова.

"Сергей Новиков выпил на работе и сел за руль. Проехав около ста метров от управы, он черканул чужой автомобиль, за рулем которого сидела девушка. После этого он начал "быковать", размахивать удостоверением и кричать, что девушка не права и должна заплатить за повреждение его машины. Девушка позвонила брату, Саве М., ранее судимому. Тот приехал и привез с собой друзей. Пара друзей была из организации "Мы харьковчане", но это просто совпадение. Коллега Новикова – Евгений Драка, достал ствол и начал им размахивать, пугать приехавших. Брат девушки водителя – Сава М. ударил его в челюсть. Новикова опрокинули и тоже побили. Сейчас Саву и других участников избиения ищут, на их квартирах уже провели обыски. Дело в том, что Харьков всегда считался "ментовским" городом, и это происшествие – нонсенс, чрезвычайное. Кстати, рядом с машинами в момент драки находилось пять оперов угрозыска, подчиненных этих полковников. Но опера в драку не вмешались. Сейчас в отношении них тоже пойдут репрессии, служебное расследование начато. Кстати, Вадим Казарцев по кличке "Князь" сам узнал о происшествии лишь через пару часов, и был очень недоволен. Он не хочет враждовать с полицией, поэтому заявил, что он тут ни причем, прикрывать их не будет. И мол, пусть его бойцы сами выкручиваются из ситуации", - пояснил полицейский Стране.

Харьковская ГО "Мы харьковчане" по словам полицейских, выполняет роль "легальной" группы, представляющей интересы харьковской криминальной бригады "Залютинских", которую возглавляет Вадим Казарцев по кличке "Князь".

Участников избиения полицейских - соучредителя ГО "Мы харьковчане" - Ряднова и еще двоих ее членов - Хализева и Сытника, сейчас разыскивает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Гражданская организация "Мы харьковчане" ранее засветилась в нескольких сомнительных акциях – пыталась вмешиваться в бизнес-конфликты застройщиков, а один из руководителей организации даже пытался "навести крышу" на харьковских проституток. Также известно, что одному из руководителей организации Вячеславу Ряднову недавно уже дважды неизвестные сжигали его автомобиль.

Напомним, что в Харькове подверглись нападению начальник Управления уголовного розыска и руководитель Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Ранее мы писали, что в Винницкой области 52-летний житель Шаргорода устроил обстрел спецназовцев прямо из своего дома. До этого преступник угрожал расправой своему соседу.