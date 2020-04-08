Во вторник, 7 апреля, во Львове на остановке зарезали лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка. Его дважды ударили ножом в сердце, он умер в больнице от полученных ран.

О смерти музыканта в Facebook сообщила его дочь Кристина Дацюк.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощания", - написала она.

Скриншот: Facebook/ Христина Дацюк

Нападение произошло вечером, около 21:00. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, подозреваемого в убийстве уже нашли. По предварительной информации, 56-летний Александр Дацюк поругался с бездомным на остановке по улице Героев УПА, 76. В результате конфликта 67-летний мужчина ударил лидера группы "Лесик Band" ножом.

Дацюка доставили в больницу, но спасти его не удалось. У музыканта было двойное проникающее ранение в грудь с повреждением сердца, в 01:00 он умер.

Бездомного задержали недалеко от места происшествия. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Отметим, что группа "Лесик Band", лидером которой был Александр Дацюк, была создана во Львове в 1990 году. Самые известные песни - "Гуляли", "Кошмарный сон", "Весна застоя", "Бразилия".

Видео: YouTube/ Ігор Хомин

Напомним, в начале марта во Львове задержали убийцу, который зарезал двух женщин - мать и дочь.