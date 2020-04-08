ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора сообщила о подозрении киевскому следователю полиции по "делу Майдана". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Пидозру" получил 7 апреля действующий руководитель следственного отдела одного из райуправлений Нацполиции в Киеве. В январе 2014 года он занимал должность старшего следователя.

"Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств ... незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом милиционер совершил служебный подлог.

Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом", - изложили суть подозрения в Офисе генпрокурора.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Фамилию следователя и активиста, которого он якобы незаконно арестовал, не разглашается.

То есть новый генпрокурор Ирина Венедиктова пока продолжает линию предыдущего руководства ведомства - привлекать к ответственности только тех, кто действовал против Майдана. При этом в отношении убийств правоохранителей "пидозр" пока нет (хотя, как рассказывала "Страна", провокаторы, стрелявшие по милиции, давно установлены).

Юрист Андрей Портнов заявил, что предоставит адвокатов следователю.

"Генеральная прокуратура и ГБР для дешевого пиара сообщили о подозрении очередному следователю времён Майдана. Пишут, что противодействовал мирным митингам.

За наш счёт предоставляем адвокатов и в третий раз за месяц сообщаем члену гражданского общества, патриоту, активисту, побратиму и по совместительству Генеральному прокурору, что из этого ничего не выйдет, потому что мы не позволим.

Все предыдущие попытки вы уже проиграли, проиграете и эту. Делом займитесь, а не этой глупой х...ней".

Юрист Елена Лукаш заявила, что Офис генпрокурора и ГБР продолжают преследовать не нынешних преступников, а тех, кто защищал государство в 2014 году.

"Из жизни пресмыкающихся.

ДБР и Офис прокурора занялись следователями майдана.

Не мародерами, не соросятней, не порохоботней, не возвратом украденных миллиардов, а теми, кто в 2013-2014 исполнял свой долг в момент захвата государственной власти.

Тем, кто пытался помешать преступникам, неоднократно амнистированным законами.

Это все что вам нужно знать про ДБР, Венедиктову, и превращение Владимира в Петра.

Пресмыкающиеся.

И замечательно, что они больше не скрывают этого".

Отметим, что не так давно ГБР уже предъявляло подозрение одному из полицейский по делу Майдана. Однако юридическая команда Андрея Портнова добилась в суде, что ему не была избрана мера пресечения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Ранее генпрокурор Венедиктова пообещала объявить подозрение в убийстве для радикала Стерненко. Правда, допустила, что это может быть не умышленное убийство, а превышение самообороны.

Что еще успела и не успела сделать новый генпрокурор - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".