США хотят помешать Ирану получить помощь для борьбы с эпидемией коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5 млрд.

Об этом среду, 8 апреля, передает The Wall Street Journal.

Так, чиновники администрации президента Дональда Трампа утверждают, что правительство Ирана имеет на счетах миллиард долларов. По их мнению, в случае получения Тегераном помощи от МВФ, эти средства могут быть направлены на поддержку тех секторов экономики, которые пострадали от санкций США или же на поддержку боевиков на Ближнем Востоке.

"Руководство (Ирана - Ред.) имеет давнюю историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды, в свои карманы или своим доверенным террористам", - заявил один из представителей администрации.

МВФ, который сейчас получает запросы на экстренное финансирование от многих стран, сообщил, что ведет переговоры с Ираном для определения правомерности выделения средств.

В начале этой недели стало известно, что группа из 24 бывших высокопоставленных дипломатов и представителей оборонных ведомств призвала президента США спасти сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке, ослабив санкции, мешающие доставлять гуманитарную помощь и медицинские препараты в Иран.

Подписавшиеся призывают Трампа не использовать право голоса США в совете директоров МВФ, чтобы помешать запросу Ирана на кредит в $5 млрд. Призыв поддержали бывшая глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини, бывшая генеральный директор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, бывшая государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, бывшие министры обороны США Уильям Коэн и Чак Хейгел, бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс и бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

По словам бывших политиков, санкции США в значительной мере мешают импортировать в Иран и производить там лекарства и медицинские товары, необходимые для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Несмотря на то, что США никогда не намеревались убивать, "максимальное давление" санкций против Ирана ставит под угрозу эффективность иранской системы здравоохранения", - отмечают они.

По последним данным в Иране зафиксировано 62 589 зараженных коронавирусом. Из них скончались 3 872 пациентов.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения вируса в Украине.

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