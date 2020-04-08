После того как Офис генпрокурора сообщил нардепу Илье Киве о подозрении, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили о давлении на оппозицию со стороны власти.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

"Власть не в состоянии обуздать эпидемию и предотвратить экономический кризис в стране. Все, на что способен новый режим, – загнать экономику в карантин, угрожать гражданам запретами и штрафами, и организовать травлю оппозиции. Все силы и ресурсы брошены на то, чтобы создать в обществе атмосферу страха, чтобы никто не смел вслух сказать о бессилии, непрофессионализме и бездарности власти", - сказано в заявлении.

В "Оппоплатформе" считают, что только этим можно объяснить "целенаправленные и непрекращающиеся нападки" на народного депутата Украины Илью Киву.

"Под совершенно надуманным предлогом, после спланированной провокации, против него было открыто уголовное дело, а сегодня, за подписью генерального прокурора объявлено подозрение. Очевидно, власть решила подыграть своим новым союзникам-радикалам и запугать одного из самых последовательных своих критиков", - сообщает политсила.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в связи с этим требует прекратить политические преследования и попытки давления на оппозицию.

"За счет угроз и преследований вам не удастся скрыть от общества свои провалы и запугать оппозицию. Провокация не пройдет! Мы уверены, что состряпанное на скорую руку дело не будет иметь никакой юридической перспективы и просто рассыплется в суде. Власти пора остановить маховик бессмысленных репрессий. Хватит бороться с оппозицией, украинским народом и отечественной экономикой. Боритесь с эпидемией, радикалами и кризисом!", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил Илье Киве о подозрении по делу о драке с ветераном АТО Михаилом Майманом. Речь об инциденте, который произошел в январе текущего года. Тогда нардеп заявил, что АТОшник до этого угрожал ему в Facebook.