Французский валовой внутренний продукт (ВВП) упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года в связи с эпидемией Covid-19, которая негативно повлияла большую часть экономики. Это худший квартальный показатель экономики Франции с 1945 года.

Такую оценку опубликовал в среду, 8 апреля, Банк Франции, передает издание Le Figaro.

Сообщается, что с учетом того, что ВВП в четвертом квартале уже сократился на 0,1%, согласно последним данным национального статистического института Insee, Франция, таким образом, технически находится в рецессии. Тем временем в последние две недели марта экономическая активность снизилась на треть (-32%), согласно оценке Banque de France, основанной на опросе 8 500 компаний.

"Мы должны вернуться ко второму кварталу 1968 года, отмеченному майскими событиями (масштабные протесты во Франции - Ред.), чтобы найти ежеквартальное снижение активности того же порядка" - заявили в банке. ВВП тогда упал на 5,3%.

По оценке экспертов, каждые две недели карантина в стране приводят к снижению ВВП на 1,5% в течение года. Анализ, проведенный Банком Франции, подтверждает, что большинство секторов экономики понесли серьезные потери в деятельности, причем наиболее пострадали сектора строительства, торговли, транспорта, жилья и общественного питания.

"В грядущей экономической битве мы не рассчитываем сохранить доходы предприятий, рабочие места и работников. 130 000 компаний обратились за кредитом к государству. Это не может длиться вечно, и мы все хотим, чтобы мы двигались к постепенному выходу из карантина", - заявил Франсуа Вильрой де Гальхау, глава Нацбанка.

Напомним, что во второй половине мая украинцы должны вернуться на работу, хотя премьер-министр Денис Шмыгаль допускает продление некоторых ограничительных мер по нераспространению коронавируса до сентября.

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