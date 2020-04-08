За прошлые сутки, 7 апреля, в России выявили 1 175 новых случаев коронавируса, больше всего пациентов с Covid-19 обнаружили в Москве, там количество заболевших выросло на 660 человек.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что 1 175 новых обнаруженных случаев коронавируса зафиксировали в 56 регионах. За сутки умерли 5 пациентов, полностью выздоровели 86 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Скриншот: t.me/COVID2019_official

Инфографика: t.me/rian_ru

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с эпидемией коронавируса.