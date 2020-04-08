Американские ученые начали испытывать потенциальное лекарство от коронавирусной инфекции на человекообразных обезьянах.

Об этом во вторник, 7 апреля, рассказало издание The Baltimore Sun.

Сообщается, что военные медики из исследовательского института в городе Фредерик, штат Мэриленд проводят испытания возможной вакцины на приматах. После этого эффективность вероятного лекарства будет проверена и на людях.

"Я думаю, что для всех важно иметь в виду, что этот процесс идет настолько быстро, насколько возможно", - заявил на брифинге Пауль Фридрихс, бригадный генерал ВВС США, который служит хирургом Объединенного штаба.

Также известно о том, что Пентагон участвует в пяти клинических испытаниях вакцин, а также поддерживает усилия в этом направлении других федеральных агентств.

Напомним, что недавно два французских врача предложили испытывать вакцину от коронавируса на африканцах.

Ранее мы писали, что турецкие исследователи объявили о том, что испытание вакцины от Covid-19 на животных прошло успешно.