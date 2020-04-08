В Православной церкви Украины планируют вести богослужения на Пасху и в предпасхальные дни в сети, а верующих к ним хотят привлечь через видеотрансляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

Так, 7 апреля предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил меры, предпринимаемые в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Молитвы и богослужения в эти (предпасхальные и Пасхальный) дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали - несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - сказал Епифаний.

Напомним, ранее Зеленский призвал глав церквей Украины перейти на богослужения онлайн.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 8 апреля в связи с эпидемией коронавируса.