Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста в течение нескольких дней.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-брифинга во вторник, 7 апреля, передает издание "Лига.Бизнес".

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - заявил министр.

Криклий также рассказал о конкурсе на должность главы Укрзализныци, который стартовал еще 11 февраля. По его словам, в связи с карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование, конкурсный отбор был приостановлен.

Напомним, что ранее Криклий сообщил, что не знает претендентов на конкурсный отбор на должность главы правления "Укрзализныци", у него также нет фаворитов среди кандидатов на должность.

Ранее мы писали, что 28 января Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой крупной компенсации. Кабмин одобрил это решение 29 января.