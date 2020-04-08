Министры финансов стран Евросоюза не согласовали план восстановления экономики и отложили переговоры
В среду, 8 апреля, Совет министров финансов Евросоюза не смог согласовать план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.
Об этом в Twitter сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.
Так, по его словам, план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на €500 млрд продолжат обсуждать 9 апреля.
"После 16 часов обсуждений мы подошли к соглашению, но пока не пришли к нему. Я приостановил Еврогруппу, мы продолжим завтра... Моя цель - сильная сеть безопасности ЕС от последствий Covid-19 (для защиты работников, фирм и стран) и обязательство к масштабному плану восстановления", - написал Сентену.
Скриншот: Twitter/ Mário Centeno
Напомним, ранее эксперты McKinsey описали два сценария посткоронавирусного будущего планеты.
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