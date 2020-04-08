За прошедшие сутки 7 апреля в Украине было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, прирост заболевших Covid-19 составил 206 человек.

Об этом в среду, 8 апреля, информирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что увеличение подтвержденных случаев коронавируса объясняется более масштабным тестированием.

"Из-за небольшого числа сделанных тестов до сих пор трудно оценить динамику эпидемии в Украине - идёт она в рост, находится на пике или уже пошла на спад. Чем больше будут делать тестов, тем больше будут и показатели заражения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавирусной инфекции и карантина в Украине.