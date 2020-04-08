За прошлые сутки, 7 апреля, в США от коронавируса умерли 1 970 человек, это наивысший показатель с момента начала в стране эпидемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Всего в США уже 12 841 человек стал жертвой коронавирусной инфекции. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке - 4 009. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Количество случаев заражения Covid-19 в Штатах превысило 400 000. Почти 22 000 человек полностью выздоровели.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, в Украине по состоянию на 8 апреля количество зараженных коронавирусом выросло до 1 668 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с эпидемией коронавируса.