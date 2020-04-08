Офис Генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве о подозрении по делу о драке с ветераном АТО Михаилом Майманом.

Об этом в среду сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передают Украинские Новости.

"У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в Офисе Генерального прокурора, куда он прибыл самостоятельно", - сказала она. Стоит отметить, что Кива отказался поставить подпись и получить копию подозрения. Отказ зафиксирован на видео.

При этом в понедельник, 6 апреля, Киву вызывали к следователю, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.

Напомним, что вчера Киева нелицеприятно высказался о Генпрокуроре Венедиктовой в Facebook. "Ира, еще раз тебе говорю, что самоутверждаться будешь с мужем на кухне или в спальне в рамках своих сексуальных фантазий, а в прокуратуре нужно работать в рамках закона! И пусть тебе объяснит кто-нибудь из подчинённых, что повестки - это не письма счастья, которые ты рассылаешь, когда хочешь и кому хочешь...", - написал депутат.

Скриншот: Илья Кива в Фейсбук

Напомним, что в январе депутат Илья Кива в ресторане в центре Киева подрался с ветераном АТО. Нардеп заявил, что АТОшник до этого угрожал ему в Facebook.

Ранее мы писали, что подозрение Киве должен был вручить предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка в марте этого года. В свою очередь депутат от ОПЗЖ заявил, что Офис Генпрокурора стремится дискредитировать его.