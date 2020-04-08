В Украине, где из-за коронавируса весенний призыв переносят на май-июль, увольнение военнослужащих-срочников пройдет в установленный срок.

Об этом министр обороны Андрей Таран сообщил в эфире 1+1, видео обнародовано в YouTube.

"Срок выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок службы, остается без изменений", - сказал Андрей Таран.

При этом призыв с апреля-июня перенесут на май-июль. В 2020 году планируется призвать и направить в войска 16 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч, Национальную гвардию - 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

В апреле-июле 2020 года из ВСУ будут уволены около 6 700 военнослужащих-срочников.

Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

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