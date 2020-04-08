Во время покушения на николаевского криминального авторитета Михаила Титова (прозвище "Мультик") стрелок был в медицинской маске. По этой причине никто из очевидцев инцидента не может описать внешность киллера правоохранителям.

Об этом сообщил адвокат Титова Сергей Войченко, передает издание "Новости-N".

Юрист отметил, что из-за карантина в Украине невозможно провести пресс-конференцию, на которой можно было бы ознакомить журналистов с деталями дела о покушении. Также по мнению Войченко, расследование покушения на его клиента затрудняется из-за медицинской маски, которая скрывала лицо нападавшего.

"Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызвало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске. Более того, даже если бы его увидели полицейские, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло, было бы больше вопросов, если бы он был без маски", - сказал Войченко.

Адвокат утверждает, что по предварительной информации, стрелок был крепкого телосложения, рост - примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице - медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Войченко добавил, что нападавший выжидал "Мультика" из своего "убежища". Полиция обнаружила на месте покрывало. Остается пока непонятным каким образом стрелок попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это предстоит выяснить следствию.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в центре Николаева стреляли в местного бизнесмена Михаила Титова, который также известен в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". Мужчина был ранен выстрелом в голову, но выжил.

Ранее мы писали, что за информацию, которая поможет раскрыть покушение, адвокаты обещают вознаграждение в один миллион гривен.