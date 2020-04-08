Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга раскритиковал одного из журналистов за незнание цен на нефть и не стал отвечать на вопрос по этой теме.

Об этом сообщает CNN.

Брифинг Дональда Трампа проходил в Белом Доме. Журналист попросил его прокомментировать ситуацию на нефтяном рынке. Трамп в ответ спросил корреспондента о том, какие в настоящее время цены на нефть. Журналист признался, что не знает ответа, это вызвало критику.

"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?" - ответил Дональд Трамп.

Президент США не стал комментировать ситуацию на нефтяном рынке.

Напомним, вчера, 7 апреля, в ожидании конференции ОПЕК+ мировые цены на нефть пошли вразнобой.