Посольство Израиля в Украине предостерегло хасидов от поездки в Умань на празднование Песаха, который продлится с 8 по 16 апреля. Данная рекоммендация связана с активным распространением коронавирусной инфекции в стране.

Такая информация появилась на странице посольства в Facebook.

К рекомендациям израильского представительства присоединились мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и лидер еврейской общины города Яков Джан.

"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

Скан: Израиль в Украине в Фейсбук

Скриншот: Израиль в Украине в Фейсбук

Напомним, что Израиль ужесточил карантин на время религиозных праздников в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг эпидемии коронавируса и карантина в Украине.