Израиль предостерег хасидов от поездки в Умань на Песах
Посольство Израиля в Украине предостерегло хасидов от поездки в Умань на празднование Песаха, который продлится с 8 по 16 апреля. Данная рекоммендация связана с активным распространением коронавирусной инфекции в стране.
Такая информация появилась на странице посольства в Facebook.
К рекомендациям израильского представительства присоединились мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и лидер еврейской общины города Яков Джан.
"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.
Скан: Израиль в Украине в Фейсбук
Скриншот: Израиль в Украине в Фейсбук
Напомним, что Израиль ужесточил карантин на время религиозных праздников в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг эпидемии коронавируса и карантина в Украине.