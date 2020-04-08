Пока в мире продолжает распространяться новый коронавирус, некоторые страны уже сообщили об ослаблении карантина в ближайшее время.

Такие заявления сделали в Австрии, Норвегии, Дании, Чехии, Литве.

В Украине карантин объявлен до 24 апреля. И пока настроений у властей его смягчить нет. Наоборот, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, скорее всего, его продлят до начала мая. А там видно будет.

Пока же основные меры в Украине такие: запрет на появление без маски в общественном месте, самоизоляция для лиц старше 60 лет, запрет на прогулки в парках и скверах, запрет на перемещение группами более двух человек и нахождение детей до 14 лет на улице в сопровождении взрослых.

Это достаточно суровые запреты - особенно на фоне весны и тепла, когда прогулки актуальнее, чем когда-либо. Поэтому запреты начали массово игнорировать, а между собой люди сомневаются, нужно ли запрещать, к примеру, такие вещи, как пробежки или прогулки в парках.

"Страна" проанализировала известную информацию, как вирус передается от человека к человеку и можно ли заразиться в ситуациях, которые с недавних пор попали под запрет.

Лифт, магазин, транспорт

Сovid-19 заражаются двумя путями. Воздушно-капельным (то есть, вдыхают вирус прямо из воздуха) и контактно-капельным - когда он выделяется из носоглотки зараженного и "опадает" на поверхности. Откуда через прикосновения он может попасть на слизистые оболочки здоровых людей.

Уже из этого видно, что легче заразиться "короной" в помещении, чем на улице.

Через воздух. При воздушно-капельном способе вирус попадает в воздух при кашле или чихании инфицированного. При вдыхании зараженного воздуха коронавирус и попадает в организм.

Правда, этот путь передачи не так эффективен, как это происходит с вирусом гриппа. Поскольку Covid-19 редко вызывает воспаление верхних дыхательных путей (полость носа, носовая и ротовая часть глотки), зараженные чихают и кашляют реже.

Как показывает опыт других стран, чаще всего заразиться таким способом можно при тесном контакте. Таковым считается нахождение в небольшом пространстве на расстоянии менее двух метров с больным человеком более 15 минут.

То есть шанс заразиться в магазине, когда человек несколько минут стоит в не слишком плотной очереди, есть, но он невелик. А вот в длинной очереди заразиться действительно можно - там практически нереально держать хотя бы метровую дистанцию. Да и время ожидания выше.

Что касается кратковременной поездки в лифте, то опять же, шанс заразиться воздушно-капельным путем невысок - при условии, что зараженный не кашляет, не чихает или не разговаривает с вами без маски.

А вот при совместной поездке с инфицированным в автомобиле или при толкучке в общественном транспорте - риск подхватить "корону" по воздуху выше.

Через контакт. По данным исследований, наиболее вероятный шанс заразиться вирусом - капельно-контактный механизм. Вирус выделяется со сравнительно крупными капельками слюны, например, при чихании или разговоре. Они слишком велики, чтобы надолго задержаться в воздухе, поэтому оседают на разные поверхности в радиусе 1–2 метров от источника. Чаще всего это дверные ручки, поручни, предметы обихода.

С поверхностей вирус попадает на руки. Чтобы заразиться требуется еще один шаг - перенести вирус на слизистые оболочки, например, прикоснуться к губам или протереть глаза. Это часто происходит, поскольку люди склонны трогать лицо руками.

То есть основной путь заражения - близкий контакт с носителем вируса (по воздуху) или пользование общими с ним предметами (контактный путь). Поэтому чаще всего вирус подхватывают в помещении. Как правило - дома, от инфицированных членов своей семьи. Или в кафе, спортзале, транспорте - любом помещении, где человек находится, как уже говорилось, дольше 15 минут.

В этом смысле опасен и лифт - здесь частицы вируса могут осесть на кнопки, которые нажимают сотни раз в день десятки людей.

Также не рекомендуют ни пожимать руки, ни обниматься - чтобы исключить контактно-капельный путь. В идеале после каждого прикосновения к таким рисковым поверхностям нужно либо мыть руки (или чем вы еще касались), либо протирать их антисептиком.

В общем, меры украинской власти по масочному режиму в помещениях общественного пользования в принципе оправданны. Как и временное закрытие мест, без которых можно прожить - рестораны, спортзалы, парикмахерские. Где десятки человек находятся продолжительное время и постоянно чего-то касаются.

Вопросы на данный момент остаются лишь к общественному транспорту, который критически необходим населению. Здесь бы не помешали более тонкие меры - возрастной ценз, не более 10 человек в автобусе или вагоне метро и так далее. Но не полная остановка, которая тут же парализовала экономику столицы (метро не закрывают полностью и в более инфицированных городах, чем Киев).

Оправдан ли карантин в парках и скверах?

Куда больше украинцев напрягает запрет, как уже говорилось, посещать парки, скверы, прибрежные зоны, а также, как показал недавний баттл вокруг качалки в Гидропарке - и спортивные площадки.

Разберемся, насколько адеватен этот запрет.

Как мы уже говорили, коронавирус редко вызывает насморка и чихания, поэтому им заразиться по воздуху сложнее, чем гриппом. Также covid-19 тяжелее гриппа и быстрее оседает вниз.

Поэтому крайне маловероятно заразиться от проходящего мимо человека - если только он не чихает или не кашляет прямо в этот момент конкретно в напарвлении вас. При этом для заражения нужно не просто пройти мимо, а еще и постоять, чтобы с гарантией вдохнуть вирус.

То есть на улице, если не жать друг другу руки и не обниматься, риск заразиться минимален.

Это значит, что в парках и скверах, если там нет столпотворения народа, как бывает на праздники, находиться в принципе безопасно - главное не собираться тесными группами. То есть мамам с детьми днем вполне позволительно выйти днем на прогулку в парк.

То же касается и бегунов - если они бегают в одиночку или от силы вдвоем. А также тех, кто занимается на спортивных площадках - при условии, что они в перчатках и приходят максимум по 2-3 человека.

Пускать в парки можно, если следить, чтобы люди были рассредоточены и не гуляли большими компаниями. Да и то, исключение можно сделать для членов семьи, которые и так живут под одной крышей.

В остальном проблему в тех же парках и на спортплощадках может решить регулярная дезинфекция скамеек, турников и так далее.

Что же до пикников, то здесь есть резон запрета на большие компании (исключение - семьи, живущие под одной крышей) и соблюдение дистанции между группами людей.

Примерно такие же меры и соблюдаются в большинстве стран, где бушует коронавирус.