В Италию из Киева украинские власти направили самолет с помощью для итальянских медиков в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Рейс вылетел из аэропорта "Киев" (бывшие "Жуляны"). Помощь организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 8 апреля, написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Украина продолжает помогать борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 07:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - сообщил Геращенко.

Чиновник отметил, что "этот жест дружбы и благодарности" Киев делает в связи с тем, что итальянские медики каждый день борются за жизни заболевших коронавирусом украинцев.

Геращенко также добавил, что спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Скриншот: Антон Геращенко в Facebook

Напомним, что в первый день в Украине закончились антисептики и другие средства защиты от распространения коронавирусной инфекции.

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