В Киеве произошло ДТП при участии "Волги" и иномарки. Так, в инциденте автомобиль советского производства пострадал заметно меньше другого транспорта, который врезался в кузов ГАЗ-24-10.

Об этом в среду, 8 апреля, рассказали пользователи социальной сети Facebook на странице dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

Сообщается, что авария произошла на проспекте Лобановского в Киеве. "Качество СССР решает", - подписал фото ДТП автор поста. Однако в комментариях пользователи возразили, что пассажиры "Волги" могли пострадать намного больше, несмотря на отсутствие визуальных повреждений на автомобиле.

"Если машина при ударе не деформируется, то соответственно деформируются все, кто в ней внутри. Пассивная безопасность это заложенные зоны деформации кузова", - пишет пользователь Facebook.

Стоит отметить, что о пострадавших в инциденте информации нет.

Cкриншот: dtp.kiev.ua

Напомним, что бывший сотрудник полиции на автомобиле Lexus в центре Харькова врезался сразу в несколько автомобилей, включая патрульный. В результате пострадали пять человек.

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