Глава Днепропетровского облсовета Cвятослав Олейник выступил с заявлением, в котором назвал место, которое стало очагом распространения в регионе коронавируса Сovid-19.

По его словам эпицентром вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало молитвенное собрание баптистов в поселке Первомайское. Об этом Святослав Олейник рассказал в видеообращении, распространенном пресс-службой облсовета.

"Там прошло ежегодное собрание представителей баптисткой церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домам. Часть из приезжих находится до сегодняшнего дня в Первомайском", - заявил Олейник.

Видео: Пресс-служба Облсовет

По словам главы облсовета, именно с Первомайского коронавирус и начал распространяться по другим городам и селам области.

Полиция установила всех участников собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, под контролем. Сейчас в самом Днепре официально зафиксирован 21 случай заражения, а в области - 41.

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