В Минздраве Украины объяснили украинцам, в каких случаях "скорая" может выехать по вызову и госпитализировать пациента с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) сообщил в Facebook.

Итак, госпитализировать больным с подозрением/подтвержденным Covid-19 будут в следующих случаях:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т. п.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, температура выше 38°С, плохо поддающаяся коррекции.

"Пациентам с тяжелым течением подтвержденного заражения Covid-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний", - уточнили в ЦОЗ.

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