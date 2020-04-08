Со среды 8 апреля, Париж ввел новые ограничительные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса в стране.

Начиная с сегодняшнего дня, въезд на территорию Франции возможен только при наличии спецпропуска, в котором будут указаны цели визита и пояснение его необходимости.

МВД Франции обнародовало распоряжение на всех своих ресурсах, в том числе и в Twitter.

"Ограничение доступа на территорию Франции устанавливается в рамках чрезвычайного положения. С 00:00 8 апреля все приезжающие обязаны иметь удостоверения согласно ситуации", - говорится в сообщении.

Всего Париж ввел три вида пропусков: для въезда собственно в европейскую Францию, для въезда на ее заморские территории, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.

"Если вы приезжаете из-за границы на заморские территории, на въезде вас ожидает санитарный контроль, в рамках которого вас могут поместить на карантин в специальное учреждение", - уточнили в МВД Франции.

Решение об обязательных въездных удостоверениях принято в соответствии с законом Франции о чрезвычайном санитарном положении, введенном 24 марта сроком на два месяца.

Напомним, что Франция стала четвертой страной, после Италии, Испании и США, которая перешагнула порог в 10 000 смертей. По последним данным, во Франции зафиксировано 10 328 летальных исходов от Covid-19: 7 091 в больницах и 3 237 - в домах для людей преклонного возраста. В целом во Франции подтверждено 109 069 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что проститутки Франции обратились к Макрону за помощью во время карантина из-за коронавируса.