Наши люди проявляют чудеса смекалки, что бы как-то обойти жесткие карантинные правила. В Киеве, например, начали сдавать собак в аренду для прогулок, а вот в Днепропетровской области пошли еще дальше. Здесь молодой человек пошел в магазин с курицей на поводке.

Забавный случай произошел в поселке Слобожанское. Здесь, посетители супермаркета стали свидетелями необычной сцены. Молодой человек в маске и перчатках выгуливал на поводке рыжую курицу. Птичью прогулку успели снять на видео и начали активно распространять по соцсетям.

Скорее всего, таким образом парень хотел обезопасить себя от возможного интереса полиции по поводу соблюдения карантинного режима. Однако, власти разрешили гулять на улицах только с собаками. На всякий случай уточним - куриц, кошек и аквариумных рыбок в списке нет.

Видео: Antoine LeKozenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после ревизии омбудсмена киевским СИЗО займется прокуратура.