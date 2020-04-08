Ревизорская проверка Киевского СИЗО на предмет соблюдения антикоронавирусных правил, которую вчера, 7 апреля, провела омбудсмен Людмила Денисова может иметь далеко идущие последствия.

После того, как Денисова выявила целый букет нарушений, за СИЗО взялась киевская прокуратура. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По результатам визита омбудсмена Людмилы Денисовой в ГУ "Киевский следственный изолятор" прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами учреждения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Замечу, что всего неделю назад при участии представителя прокуратуры, киевской городской медицинской службы и администрации СИЗО была проведено экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

По информации СИЗО, в учреждении в наличии около 4 000 медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, которые принимают участие в судебных заседаниях.

Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, которые находились в Киевском следственном изоляторе с начала года.

Ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной болезнью, за это время в учреждении не случилось.

Кроме того, противоэпидемические мероприятия предусматривают ежедневную дезинфекцию и сквозное проветривание жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг персонала и заключенных, и тому подобное.

В ходе служебного расследования будет проверено соблюдение этих и других противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО", - написала Надежда Максимец.

Напомним, инспекция Людмилы Денисовой выяснила, что температуру заключенным меряет врач, совершающий обход, в камерах не проводится дезинфекция, а еду заключенным приносят в использованных пластмассовых коробках из-под майонеза или селедки.

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