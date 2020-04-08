В Белом доме появится новый официальный представитель. Им станет пресс-секретарь предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макинани.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

31-летняя Макинани заменит на своем новом посту Стефани Гришэм, об уходе которой стало известно во вторник. По данным The New York Times, Гришэм пойдет на работу к первой леди США Мелании Трамп и станет главой ее аппарата.

Уход Гришэм источники окружении Трампа связывают с тем, что новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз проводит перестановки в своей команде.

Кроме Макинани, в обновленную команду войдет Алисса Фарах, сейчас занимающая должность пресс-секретаря Минобороны США. Она станет директором по стратегическим коммуникациям.

Макинани раньше была ведущей на канале CNN. В 2017 году она стала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии США, а в 2019 году - пресс-секретарем кампании по переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.

Что касается Гришэм, то раньше она уже работала с Меланией Трамп.

Ранее "Страна" сообщала об увольнении Трампом разведчика, из-за которого начались Украинагейт и процедура импичмента.