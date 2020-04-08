Исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли подал в отставку. Причиной стала утечка информации о том, что он распек в оскорбительных выражениях капитана авианосца "Теодор Рузвельт" перед командой.

Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе было опубликовано письмо капитана авианосца Бретта Крозье, в котором он попросил ВМС принять усиленные меры для сдерживания распространения коронавируса на корабле с экипажем 5000 человек.

Когда письмо просочилось в прессу, Модли вылетел на Гуам, встретился с экипажем судна и в присутствии тысяч моряков назвал Крозье "слишком наивным и слишком глупым", чтобы командовать авианосцем "Теодор Рузвельт". После чего Крозье сняли с должности за то, что письмо о положении на судне стало достоянием общественности.

У самого капитана авианосца, которого сняли с должности также нашли коронавирус. В данный момент уже экс-капитан находится на карантине на военно-морской базе на острове Гуам.

Теперь же Модли увольняется сам. Причем в заявлении об отставке он не упоминает об инциденте с оскорблением. Он связывает свой уход с критикой за увольнение Крозье.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что принял отставку Модли во вторник утром.

Как писала "Страна", 1 апреля стало известно о заражении около сотни моряков с авианосца "Теодор Рузвельт".

Мы также сообщали, что Дональд Трамп поддержал отставку Крозье.