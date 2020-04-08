В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончался 731 человек. Это наибольший показатель смертности с начала эпидемии COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

"Это самый значительной суточный прирост", - коротко сказал Куомо.

Число умерших в штате Нью-Йорк постоянно растет с 4 апреля.

Между тем в самом городе Нью-Йорк от коронавируса скончались уже 3 202 человека. Это уже больше, чем погибло в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года. Тогда атака на здания Всемирного торгового центра унесла жизни 2 753 человек.

В общей сложности в США умерли 11 830 заболевших коронавирусом. Положительный анализ на COVID-19 оказался у 378 289 жителей США.

Как сообщала "Страна", для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке были мобилизованы около 500 медиков-резервистов.

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