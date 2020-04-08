Власти США призвали оказать помощь Нью-Йорку, который лидирует в стране по количеству смертей от коронавируса, в борьбе с заболеванием. На призыв откликнулись около 500 военных медиков-резервистов, служивших в ВМС США.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северное командование вооруженных сил США.

Поступок резервистов прокомментировал командующий резервом ВМС США контр-адмирал Джон Шоммер.

"Я очень горжусь нашими резервистами. Наши медицинские работники из состава резерва сейчас находятся на переднем крае, и это стало возможным только благодаря их гибкости, оперативности и преданности самоотверженному служению", - сказал Шоммер.

По данным Пентагона, к борьбе с эпидемией COVID-19 в США уже привлечены около 850 военных моряков-резервистов. Помимо 500 медиков запаса ВМС США, которые направятся в Нью-Йорк, на бортах госпитальных судов USNS Mercy и Comfort, пришедших на помощь властям Лос-Анджелеса и Нью-Йорка соответственно, уже служат более 225 резервистов американского флота.

Пока военные США призывают на помощь резервистов, Дональд Трамп направляет в Британию американских врачей, чтобы те вылечили зараженного премьера Бориса Джонсона.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус парализовал почти 30% американской экономики.