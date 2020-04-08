В Черновицкой области зафиксировано еще 25 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

"Обнаружено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотин, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", - заявил Осачук в обнародованном на его странице в видеообращении.

Также по его словам, среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области трое священнослужителей.

Как сообщалось, первого апреля в Черновицкой области умерла еще одна пациентка с коронавирусом, которая гостила у дочери во Франции.

Также мы писали, что в одном районе Тернопольской области уже больше сотни больных с коронавирусом.