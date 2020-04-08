Состояние здоровья двух инфицированных коронавирусом COVID-19 в Кременчуге Полтавская области средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

"Женщина 76 лет из Молодежного и женщина 67 лет с Раковки находятся на лечении в инфекционном отделении ЛИЛ "Кременчугская", состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - написал Малецкий.

По его словам, состояние здоровья двух других - 28-летней женщины и 60-летнего мужчины – удовлетворительное. Они проживают в Нагорной части в районе улицы Гвардейской и находятся в самоизоляции под наблюдением врачей.

Также он сообщил, что о получении 55 результатов, из них 9 оказались положительными.

"Еще ожидаем результаты 49 анализов", - отметил Малецкий.

Как сообщалось, в Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксированы четыре новых случая инфицирования коронавирусом - у трех женщин и одного мужчины.

Ранее "Страна" информировала, что в одном районе Тернопольской области уже больше сотни больных с коронавирусом.

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