Окружной административный суд Киева (ОАСК) 7 апреля запретил отчуждать любое имущество киевского АО "Кузня на Рыбальском" и проводить его перерегистрацию в Государственном реестре. Это предприятие является одним из крупных активов бывшего президента Петра Порошенко.

О решении суда сообщил юрист Андрей Портнов в небольшом видеообращении на своем канале в YouTube.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском", - сказал известный адвокат.

Решение суда принято по иску гражданки Исаевской, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупции Порошенко.

"Напомню, "Кузня на Рыбальском" – это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию", - напомнил Портнов.

Видео: YouTube/ Андрей Портнов

Как писала "Страна", осенью Печерский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Также мы сообщали о допросе Сергея Тигипко по делу этого актива Порошенко.